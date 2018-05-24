Новоуральские патрульные удостоены медалей за спасение женщины-инвалида (ВИДЕО)
24 мая, 21:05Происшествия
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14 мая в Новоуральске на четвертом этаже многоквартирного дома возник пожар. Патрулировавшие район полицейские направились к месту происшествия.
Как сообщает«РЕН ТВ», старший инспектор ГИБДД Ильшат Ахунов и инспектор отдельного взвода ДПС Оксана Мелких награждены медалями «За смелость во имя спасения».
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