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Новоуральские патрульные удостоены медалей за спасение женщины-инвалида (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новоуральские патрульные удостоены медалей за спасение женщины-инвалида (ВИДЕО)

24 мая, 21:05Происшествия
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