Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
МЧС наградит водителя скорой помощи под Нижним Тагилом за спасение инвалида из огня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Ae0c634c12de3b05de43d2328f67fa700a5b99c7 900

МЧС наградит водителя скорой помощи под Нижним Тагилом за спасение инвалида из огня

Сегодня, 15:03ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Читайте
также
УГМК подарила Нижнему Тагилу дорогу до вип-деревни Росселя и Козицына
Доживут ли ваши суставы до старости
Градсовет предложил установить старый въездной знак в город на Старателе