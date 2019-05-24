МЧС наградит водителя скорой помощи под Нижним Тагилом за спасение инвалида из огня

Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, водитель скорой помощи будет награжден за проявленное мужество при пожаре.

Пожар в трехэтажном жилом доме случился 21 мая, житель Горноуральского Сергей Заровный стал свидетелем инцидента. Выйдя из подъезда на улицу, мужчина увидел дым в окне квартиры на втором этаже. Он бросился вверх по лестнице, железная дверь в квартиру оказалась открыта, вторую дверь мужчина выбил ногой. По помещению он продвигался ползком, подсвечивая себе фонариком. На полу мужчина наткнулся на хозяйку квартиры. Сергей вытащил женщину в подъезд. К тому времени подоспели спасатели. Квартира выгорела полностью.