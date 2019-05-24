В Екатеринбурге Lada Priora насмерть сбила женщину у пешеходного перехода

По предварительной информации, отечественный автомобиль совершил столкновение с иномаркой, затем Lada от удара отлетела в сторону, снесла дорожный знак и наехала на женщину-пешехода, находившуюся на краю проезжей части. Вторая машина-участница ДТП отлетела вперед на 20 метров.

Женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте. Информации о состоянии водителей транспортных средств не поступало. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.