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В Екатеринбурге Lada Priora насмерть сбила женщину у пешеходного перехода
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге Lada Priora насмерть сбила женщину у пешеходного перехода

Сегодня, 12:18ПроисшествияФото: Инцидент Екатеринбург
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