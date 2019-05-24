В Екатеринбурге Lada Priora насмерть сбила женщину у пешеходного перехода
Сегодня, 12:18ПроисшествияФото: Инцидент Екатеринбург
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Утром 24 мая на перекрестке улиц Крауля и Мельникова Lada Priora насмерть сбила женщину. Перед этим автомобиль столкнулся с иномаркой, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, отечественный автомобиль совершил столкновение с иномаркой, затем Lada от удара отлетела в сторону, снесла дорожный знак и наехала на женщину-пешехода, находившуюся на краю проезжей части. Вторая машина-участница ДТП отлетела вперед на 20 метров.
Женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте. Информации о состоянии водителей транспортных средств не поступало. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.
Сегодня в Нижнем Тагиле водитель такси «Везет» на пешеходном переходе совершил наезд на школьницу. По предварительным данным, водитель отвлекся в поисках места для парковки и не заметил ребенка, идущего по «зебре».
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