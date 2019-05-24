В Екатеринбурге мужчины на Infinity вытащили из машины и избили водителя Opel
Инцидент с избиением мужчины произошел 23 мая на кольце Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге, пишет портал Е1.
Как рассказали очевидцы, в дорожной пробке двое мужчин выбежали из автомобиля Infinity, вырвали дверь автомобиля Opel, вытащили из салона мужчину и начали жестоко его избивать. Происходящее попало на камеру видеорегистратора.
Они подошли к Opel, вырвали дверь с корнем, вытащили водителя и превратили его в мясо. Мы все происходящее в зеркало наблюдали,цитирует Е1 очевидицу инцидента.
Из соседних автомобилей вышли мужчины, которые смогли отбить у нападавших водителя Opel. Он был в крови и еще долгое время после избиения не мог подняться. Мужчины на внедорожнике покинули место происшествия.
По данному факту полиция начала проверку. Потерпевший направлен на медэкспертизу для установления степени вреда здоровью. Устанавливаются личности нападавших.