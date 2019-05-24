В Екатеринбурге мужчины на Infinity вытащили из машины и избили водителя Opel

Как рассказали очевидцы, в дорожной пробке двое мужчин выбежали из автомобиля Infinity, вырвали дверь автомобиля Opel, вытащили из салона мужчину и начали жестоко его избивать. Происходящее попало на камеру видеорегистратора.

Они подошли к Opel, вырвали дверь с корнем, вытащили водителя и превратили его в мясо. Мы все происходящее в зеркало наблюдали,цитирует Е1 очевидицу инцидента.

Из соседних автомобилей вышли мужчины, которые смогли отбить у нападавших водителя Opel. Он был в крови и еще долгое время после избиения не мог подняться. Мужчины на внедорожнике покинули место происшествия.

Видео Видео: е1.ru