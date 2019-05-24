В Екатеринбурге СК начал проверку по факту смерти подростка накануне ЕГЭ
Сегодня, 20:12ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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16-летний воспитанник специализированного учебно-научного центра при Уральском федеральном университете найден мертвым накануне экзамена, пишет Ура.ру.
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Следственный комитет начал проверку по факту смерти школьника.
По итогам проверки следователем будет принято процессуальное решение, сообщил помощник руководителя СКР по Свердловской области Максим Чалков.
Как пишет издание, в соцсетях активно обсуждается, что причиной смерти парня может быть полученная накануне двойка, а также боязнь предстоящего ЕГЭ по математике.
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