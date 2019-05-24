В Екатеринбурге СК начал проверку по факту смерти подростка накануне ЕГЭ

По итогам проверки следователем будет принято процессуальное решение, сообщил помощник руководителя СКР по Свердловской области Максим Чалков.

Как пишет издание, в соцсетях активно обсуждается, что причиной смерти парня может быть полученная накануне двойка, а также боязнь предстоящего ЕГЭ по математике.