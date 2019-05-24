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В Екатеринбурге СК начал проверку по факту смерти подростка накануне ЕГЭ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге СК начал проверку по факту смерти подростка накануне ЕГЭ

Сегодня, 20:12ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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