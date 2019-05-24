В Нижнем Тагиле таксист службы «Везёт» сбил девочку на пешеходном переходе
Сегодня, 11:04ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Утром 24 мая водитель Deo Nexia сбил 16-летнюю девочку на проспекта Мира, сообщили TagilCity.ru в отделение пропаганды ГИБДД. По предварительным данным, мужчина отвлёкся в поисках места для парковки и не заметил подростка, переходящего дорогу по «зебре».
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщили правоохранители, ДТП случилось примерно в 9:30. 59-летний водитель поворачивал с проспекта Мира на улицу Победы, а в это время девочка переходила дорогу на зелёный знак светофора по пешеходному переходу. Мужчина не заметил пешехода вовремя и допустил наезд. Девочка получила ушибы ноги.
Водителя привлекли по статье КоАП «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения» и доставили в отделение для дальнейшего опроса. По словам очевидцев, в момент аварии он осуществлял заказ такси службы «Везёт», и в салоне среди его пассажиров находились несовершеннолетние дети.
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