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В Нижнем Тагиле таксист службы «Везёт» сбил девочку на пешеходном переходе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Нижнем Тагиле таксист службы «Везёт» сбил девочку на пешеходном переходе

Сегодня, 11:04ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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