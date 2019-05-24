В Нижнем Тагиле таксист службы «Везёт» сбил девочку на пешеходном переходе

Как сообщили правоохранители, ДТП случилось примерно в 9:30. 59-летний водитель поворачивал с проспекта Мира на улицу Победы, а в это время девочка переходила дорогу на зелёный знак светофора по пешеходному переходу. Мужчина не заметил пешехода вовремя и допустил наезд. Девочка получила ушибы ноги.