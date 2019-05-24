Житель Нижнего Тагила задержан по подозрению в ограблении 63-летнего пенсионера
В Нижнем Тагиле полицейские задержали 34-летнего жителя Вагонки, подозреваемого в грабеже пенсионера на три тысячи рублей, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
23 мая в отделение полиции №17 обратился 63-летний мужчина. Он решил продать телевизор и вместе со своей знакомой пошел в ближайший пункт скупки бытовой техники. Во время получения пенсионером денег за телевизор в помещение вошла пьяная компания, которая последовала за парой. Молодые люди предлагали пенсионеру вместе с ними потратить полученные им деньги.
Через некоторое время нетрезвая компания отстала от пары. Однако, когда пенсионер попросил свою спутницу отдать ему три тысячи рублей, полученных за продажу телевизора, их выхватил обвиняемый. Пожилой мужчина узнал злоумышленника, поскольку он был вместе с той самой компанией, преследовавшей их от пункта скупки.
Полицейские организовали комплекс оперативных мероприятий, направленный на установление личности грабителя. По горячим следам удалось задержать 34-летнего мужчину, который ранее был судим за имущественные преступления. Тагильчанин признал свою вину, ему грозит до четырех лет лишения свободы.