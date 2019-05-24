Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Житель Нижнего Тагила задержан по подозрению в ограблении 63-летнего пенсионера
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
46768588994 973f26554c k

Житель Нижнего Тагила задержан по подозрению в ограблении 63-летнего пенсионера

Сегодня, 18:30ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте
также
УГМК подарила Нижнему Тагилу дорогу до вип-деревни Росселя и Козицына
Доживут ли ваши суставы до старости
Градсовет предложил установить старый въездной знак в город на Старателе