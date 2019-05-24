Житель Нижнего Тагила задержан по подозрению в ограблении 63-летнего пенсионера

23 мая в отделение полиции №17 обратился 63-летний мужчина. Он решил продать телевизор и вместе со своей знакомой пошел в ближайший пункт скупки бытовой техники. Во время получения пенсионером денег за телевизор в помещение вошла пьяная компания, которая последовала за парой. Молодые люди предлагали пенсионеру вместе с ними потратить полученные им деньги.

Через некоторое время нетрезвая компания отстала от пары. Однако, когда пенсионер попросил свою спутницу отдать ему три тысячи рублей, полученных за продажу телевизора, их выхватил обвиняемый. Пожилой мужчина узнал злоумышленника, поскольку он был вместе с той самой компанией, преследовавшей их от пункта скупки.