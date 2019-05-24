Жители Екатеринбурга тушили пожар в частном детском саду
Сегодня, 08:53ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Минувшей ночью в частном детском саду на улице Краснолесья в Екатеринбурге произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Детский сад расположен на первом этаже 13-этажного многоквартирного дома. Сообщение о возгорании поступило в 4 часа утра. На место были направлены пять спасателей. Однако к моменту их приезда, возгорание уже было ликвидировано.
С огнем справились сами жители дома. Площадь пожара составила один квадратный метр, повреждена внутренняя отделка помещения. Предположительно, причиной пожара мог стать электросинтезатор. Точная причина возгорания станет известна после проведения экспертизы.
Напомним, 23 мая в Нижней Салде в частном секторе горели сразу несколько домов. Пожар охватил шесть строений, два из которых — нежилые. В тушении пожара участвовали 30 сотрудников МЧС на 11 единицах спецтехники. К ликвидации возгорания привлекался вертолет.
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