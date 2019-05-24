Жители Екатеринбурга тушили пожар в частном детском саду

Детский сад расположен на первом этаже 13-этажного многоквартирного дома. Сообщение о возгорании поступило в 4 часа утра. На место были направлены пять спасателей. Однако к моменту их приезда, возгорание уже было ликвидировано.

С огнем справились сами жители дома. Площадь пожара составила один квадратный метр, повреждена внутренняя отделка помещения. Предположительно, причиной пожара мог стать электросинтезатор. Точная причина возгорания станет известна после проведения экспертизы.