Троих жителей Екатеринбурга заключили под стражу по подозрению в педофилии
СК СУ по Свердловской области завёл уголовное дело на троих уральцев по подозрению в педофилии, пишет портал Е1.
По версии следствия, в прошлом году трое мужчин (34-40 лет) неоднократно приходили в гости к матери двоих мальчиков – 8 и 10 лет, проживающей в Орджоникидзевском районе. Во время своих визитов они неоднократно совершали с детьми насильственные действия сексуального характера, при некоторых эпизодах присутствовала родительница.
О случаях педофилии стало известно после того, как умерла мать мальчиков, и обоих ребят поместили в соцучреждение. Отец вместе с семьёй не проживал.
В настoящее время в отнoшении всех трёх oбвиняемых судoм по хoдатайству следoвателя СКР избрана мера пресечения в виде заключения пoд стражу. По уголoвному делу следoвателем СКР продoлжается устанoвление всех oбстоятельств сoвершённых преступлений, сбoр и закрепление дoказательственной базы, рассказали в СК.
Следователи проверят, как велась работа уполномоченных органов с данной семьёй, после чего будет дана правовая оценка по фактам их действия или бездействия.
О личностях подозреваемых стало известно благодаря работе полицейских отдела полиции №15 – после смерти матери детей правоохранители прибыли в их квартиру и переписали данные всех, кто находился в помещении. Именно эта информация помогла выйти на конкретных людей.