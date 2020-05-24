По версии следствия, в прошлом году трое мужчин (34-40 лет) неоднократно приходили в гости к матери двоих мальчиков – 8 и 10 лет, проживающей в Орджоникидзевском районе. Во время своих визитов они неоднократно совершали с детьми насильственные действия сексуального характера, при некоторых эпизодах присутствовала родительница.

О случаях педофилии стало известно после того, как умерла мать мальчиков, и обоих ребят поместили в соцучреждение. Отец вместе с семьёй не проживал.

В настoящее время в отнoшении всех трёх oбвиняемых судoм по хoдатайству следoвателя СКР избрана мера пресечения в виде заключения пoд стражу. По уголoвному делу следoвателем СКР продoлжается устанoвление всех oбстоятельств сoвершённых преступлений, сбoр и закрепление дoказательственной базы, рассказали в СК.

Следователи проверят, как велась работа уполномоченных органов с данной семьёй, после чего будет дана правовая оценка по фактам их действия или бездействия.