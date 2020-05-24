В Екатеринбурге вороны нападают на гуляющих в Берёзовой роще
Сегодня, 21:04ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Жители Екатеринбурга жалуются на агрессивных пернатых на странице Академического района в Instagram.
Сюжеты: Екатеринбург
Одна из подписчиц опубликовала фото своей головы после нападения на неё ворон – девушка пишет, что не знает, что делать в таком случае. Свердловчанка шла по тропинке с собакой, когда на неё напала птица.
Ещё одна жительница Екатеринбурга рассказала о нападении на её приятельницу – девушка предположила, что в это время года пернатые учат своих птенцов летать, поэтому принимают прохожих за потенциальную угрозу.
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Фото: скриншот сториз страницы Академического района в Instagram
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