ДТП на перекрестке Красноармейская — Серова в Нижнем Тагиле попало на видео

ДТП на перекрестке Красноармейская — Серова в Нижнем Тагиле попало на видео
ДТП на перекрестке Красноармейская — Серова в Нижнем Тагиле попало на видео
Сегодня, 13:17ПроисшествияФото: скриншот видео канала "С Тагила" в YouTube
ДТП на перекрестке Красноармейская — Серова в Нижнем Тагиле, где водитель отечественной «девятки», летевший на красный сигнал светофора, протаранил AUDI попало на видео.

Авария с участием двух легковушек произошла на перекрестке Серова — Красноармейская в 20.02 в пятницу, 21 мая.

По кадрам с записи камеры видеонаблюдения видно, как в AUDI, которая ехала по Красноармейской прямо в направлении моста, на перекрестке въезжает «ВАЗ 2109». Водитель отечественного автомобиля выехал со стороны Островского на запрещающий сигнал светофора.

Видео:Канал "С Тагила" на YouTube

В результате аварии один из пассажиров «девятки» получил травмы и был доставлен в больницу.

Ни единого сомнения у сотрудников ГИБДД в виновности водителя ВАЗ-2109 нет. У водителя 2109 нет страховки и добровольно возмещать ущерб он отказался. Один из пассажиров девятки получил рвано ушибленную рану волосистой части головы. Оказал ему ПМП (остановка кровотечения, повязка Чепец) и отправил в травму на Липовом тракте. Там ему наложили швы и продублировали повязку, рассказал в паблике «Екатеринбург — Серов (Online)» водитель автомобиля AUDI.

Напомним, 19 мая два легковых автомобиля столкнулись на трамвайных путях на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле. В результате инцидента движение общественного транспорта было приостановлено.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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