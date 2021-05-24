Ни единого сомнения у сотрудников ГИБДД в виновности водителя ВАЗ-2109 нет. У водителя 2109 нет страховки и добровольно возмещать ущерб он отказался. Один из пассажиров девятки получил рвано ушибленную рану волосистой части головы. Оказал ему ПМП (остановка кровотечения, повязка Чепец) и отправил в травму на Липовом тракте. Там ему наложили швы и продублировали повязку, рассказал в паблике «Екатеринбург — Серов (Online)» водитель автомобиля AUDI.