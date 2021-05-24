Авария с участием двух легковушек произошла на перекрестке Серова — Красноармейская в 20.02 в пятницу, 21 мая.
По кадрам с записи камеры видеонаблюдения видно, как в AUDI, которая ехала по Красноармейской прямо в направлении моста, на перекрестке въезжает «ВАЗ 2109». Водитель отечественного автомобиля выехал со стороны Островского на запрещающий сигнал светофора.
В результате аварии один из пассажиров «девятки» получил травмы и был доставлен в больницу.
Ни единого сомнения у сотрудников ГИБДД в виновности водителя ВАЗ-2109 нет. У водителя 2109 нет страховки и добровольно возмещать ущерб он отказался. Один из пассажиров девятки получил рвано ушибленную рану волосистой части головы. Оказал ему ПМП (остановка кровотечения, повязка Чепец) и отправил в травму на Липовом тракте. Там ему наложили швы и продублировали повязку, рассказал в паблике «Екатеринбург — Серов (Online)» водитель автомобиля AUDI.
Напомним, 19 мая два легковых автомобиля столкнулись на трамвайных путях на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле. В результате инцидента движение общественного транспорта было приостановлено.