Два электровоза столкнулись под Асбестом из-за пьяного машиниста

Два электровоза столкнулись под Асбестом из-за пьяного машиниста
Два электровоза столкнулись под Асбестом из-за пьяного машиниста
Сегодня, 16:04ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Транспортная прокуратура выяснила причину аварии на железнодорожных путях в карьере под Асбестом. Водитель локомотива был в нетрезвом состоянии.

Нарушение трудовой и производственной дисциплины привело к ЧП. Один из машинистов електропоезда предприятия был на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, сообщает «Областная газета».

Уральская транспортная прокуратура внесла представление руководителю ПАО «Ураласбест». Водитель локомотива уволен, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в марте произошло столкновение порожних электровозов на станции Звезда. Один грузовой состав сошел с рельсов.

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