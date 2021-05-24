Два электровоза столкнулись под Асбестом из-за пьяного машиниста

Транспортная прокуратура выяснила причину аварии на железнодорожных путях в карьере под Асбестом. Водитель локомотива был в нетрезвом состоянии.

Нарушение трудовой и производственной дисциплины привело к ЧП. Один из машинистов електропоезда предприятия был на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, сообщает «Областная газета». Уральская транспортная прокуратура внесла представление руководителю ПАО «Ураласбест». Водитель локомотива уволен, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Напомним, в марте произошло столкновение порожних электровозов на станции Звезда. Один грузовой состав сошел с рельсов. «Двое машинистов были пьяные»: столкновение электровозов произошло в Асбесте

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter