Два электровоза столкнулись под Асбестом из-за пьяного машиниста

Нарушение трудовой и производственной дисциплины привело к ЧП. Один из машинистов електропоезда предприятия был на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, сообщает «Областная газета».
Уральская транспортная прокуратура внесла представление руководителю ПАО «Ураласбест». Водитель локомотива уволен, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Напомним, в марте произошло столкновение порожних электровозов на станции Звезда. Один грузовой состав сошел с рельсов.