«Начал лапать меня за интимные места»: неизвестный напугал девушку из Нижнего Тагила

Неизвестный молодой человек напугал девушку на Вагонке в Нижнем Тагиле, когда она шла с конечной остановки домой. Девушка рассказала об этом в городских сообществах в соцсетях.

Инцидент произошел в пятницу, 22 мая на конечной остановке «Кедр» на Вагонке в Нижнем Тагиле около 21.30, когда местная жительница шла домой рядом с лесом. По ее словам, темноволосый и темноглазый, загорелый мужчина спортивного телосложения, которому на вид 20 — 26 лет, проходя мимо, неожиданно начал щупать ее. Он подошел ко мне вплотную и вдруг внезапно для меня, резко начал лапать меня за интимные места. Я очень испугалась, отскочила и громко закричала. После чего он, вероятно, испугавшись, быстро убежал в лес, находящийся неподалеку. Хочу предупредить тагильчан, чтобы люди знали, что там ходить небезопасно, особенно в вечернее время! написала в пабликах девушка. Однако в полицию с заявлением на хулигана, которого тагильчанка хорошо запомнила, она так и не написала. Я не вижу смысла писать в полицию, потому что ему ничего не сделают. Его, скорее всего, даже не поймают, а я потрачу свои нервы и силы, прокомментировала TagilCity.ru Марина. В полиции Нижнего Тагила так не считают. По данному факту там обещали организовать проверку. В полиции Нижнего Тагила рекомендуют гражданам в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, незамедлительно звонить в дежурную часть. В таких ситуациях обязательно нужно звать на помощь, чтобы привлечь свидетелей. По вашему обращению будет проведена проверка, в ходе которой будут предприняты меры для установления личности злоумышленника, сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское». Напомним, 15 мая в Нижнем Тагиле мужчина во время потасовки ударил битой в живот беременную женщину. Драку на видео сняли очевидцы происходящего. Мужчина во время потасовки ударил битой в живот беременную женщину в Нижнем Тагиле

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