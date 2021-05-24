«Погоняем?»: звукорежиссер разбился насмерть в прямом эфире в Сухом Логе
Сегодня, 20:22ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru

«Погоняем?»: звукорежиссер разбился насмерть в прямом эфире в Сухом Логе

36-летний звукорежиссер Дворца культуры «Кристалл» Александр Глазырин погиб в ДТП в Сухом Логе. Перед происшествием мужчина запустил прямую трансляцию.

По словам местных жителей, в ночь с 22 на 23 мая Глазырин в состоянии алкогольного опьянения ездил по городу на своей Lada Priora. Об этом сообщили в местную дежурную часть, после чего полицейские выехали задерживать водителя.

На Пушкинской он вырулил прямо к одному из экипажей. Подъехал к инспекторам и бросил им вызов, дескать: «Погоняем?»,рассказали свидетели.

Гонку с полицейскими мужчина решил транслировать в социальной сети. В результате звукорежиссер врезался в дерево, после чего его транспортное средство загорелось. Инспекторы вытащили Глазырина из салона автомобиля, однако он успел получить тяжелые травмы. Прибывшие на место инцидента врачи констатировали смерть мужчины.

В ГИБДД по Свердловской области Е1 также подтвердили факт происшествия. Отмечается, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. На данный момент в полиции началась проверка. Был назначен ряд экспертиз, которые определят, находился ли Глазырин за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Прощание со звукорежиссером пройдет 27 мая на большой сцене Дворца культуры.

Напомним, 23 мая в поселке Верхнее Дуброво под Екатеринбургом насмерть разбился водитель квадроцикла без водительского удостоверения и шлема, а его пассажир был госпитализирован с переломом позвоночника.

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