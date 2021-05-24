«Погоняем?»: звукорежиссер разбился насмерть в прямом эфире в Сухом Логе

Сегодня, 20:22ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
По словам местных жителей, в ночь с 22 на 23 мая Глазырин в состоянии алкогольного опьянения ездил по городу на своей Lada Priora. Об этом сообщили в местную дежурную часть, после чего полицейские выехали задерживать водителя.
На Пушкинской он вырулил прямо к одному из экипажей. Подъехал к инспекторам и бросил им вызов, дескать: «Погоняем?»,рассказали свидетели.
Гонку с полицейскими мужчина решил транслировать в социальной сети. В результате звукорежиссер врезался в дерево, после чего его транспортное средство загорелось. Инспекторы вытащили Глазырина из салона автомобиля, однако он успел получить тяжелые травмы. Прибывшие на место инцидента врачи констатировали смерть мужчины.
В ГИБДД по Свердловской области Е1 также подтвердили факт происшествия. Отмечается, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. На данный момент в полиции началась проверка. Был назначен ряд экспертиз, которые определят, находился ли Глазырин за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Прощание со звукорежиссером пройдет 27 мая на большой сцене Дворца культуры.
Напомним, 23 мая в поселке Верхнее Дуброво под Екатеринбургом насмерть разбился водитель квадроцикла без водительского удостоверения и шлема, а его пассажир был госпитализирован с переломом позвоночника.