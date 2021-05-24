Пропавший неделю назад свердловский школьник найден под Екатеринбургом

Пропавший неделю назад свердловский школьник найден под Екатеринбургом
Пропавший неделю назад свердловский школьник найден под Екатеринбургом
Сегодня, 14:55ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Пропавший 17 мая 16-летний школьник был найден под Екатеринбургом. С 19 мая к поискам подключилась полиция.

23 мая школьник самостоятельно явился домой. Он не был замешан в криминальных историях и хорошо себя чувствует, пишет E1.

По словам подростка, он уехал на попутном транспорте в город Чапаевск Самарской области. Эту информацию проверяют сотрудники ПДН, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

Мальчик явился домой в 6.00 утра. В настоящий момент семья молодого человека был поставлена на профилактический учет.

Напомним, 20 мая в Екатеринбурге нашлись сразу три пропавших человека. Домой пришла 46-летняя Наталья Харина, разыскиваемая со 2 мая; 15-летняя Анна Дмитриенко, пропавшая 10 мая, и 17-летняя Виктория Горелова, местонахождение которой оставалось неизвестным с 14 мая.

Сюжеты:
Екатеринбург
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