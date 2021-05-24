Самолет столкнулся с птицей и совершил экстренную посадку в Кольцово

Воздушное судно В-737 авиакомпании «Победа», 23 мая выполняющего рейс 582 по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург вернулось в аэропорт Кольцово из-за столкновения с птицей, которая врезалась в самолет при наборе высоты с левой стороны лобового стекла кабины пилота, сообщает пресс-служба областной транспортной прокуратуры.
Борт, на котором находилось 189 пассажиров, из них 6 детей и 6 членов экипажа, совершил посадку в 22.49. После осмотра воздушного судна были обнаружены следы столкновения с птицей, однако воздушное судно в результате инцидента не пострадало. Поэтому в 00.28 в воскресенье, 24 мая самолет вылетел в пункт назначения.
Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, сообщили в региональной прокуратуре.
Напомним, из-за задержки авиарейса в Краснодарский край в аэропорту Кольцово была организована выездная приемная Свердловской транспортной прокуратуры. 194 пассажира, из них 20 детей, не смогли ночью, 12 мая во время улететь из аэропорта Кольцово в Сочи.