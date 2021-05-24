Самолет столкнулся с птицей и совершил экстренную посадку в Кольцово

Борт, на котором находилось 189 пассажиров, из них 6 детей и 6 членов экипажа, совершил посадку в 22.49. После осмотра воздушного судна были обнаружены следы столкновения с птицей, однако воздушное судно в результате инцидента не пострадало. Поэтому в 00.28 в воскресенье, 24 мая самолет вылетел в пункт назначения.