Водитель квадроцикла без прав влетел в дерево и разбился насмерть под Екатеринбургом

Дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 32-летний водитель и получил травму позвоночника 29-летний пассажир, случилось около 8.00 в воскресенье, 23 мая в поселке Верхнее Дуброво под Екатеринбургом.
По данным ГИБДД, водитель не справился с управлением квадроцикла и на скорости въехал в дерево. При этом мужчина ездил без прав, а само транспортное средство не было зарегистрировано.
Утром он выехал на квадроцикле BRP из СНТ «Раздолье» и направился в магазин. Проехав 400 метров, совершил ДТП, рассказали Е1 в областном ГИБДД.
Погибший — житель Екатеринбурга, в Верхнем Дуброво у него была дача, а пострадавший в результате аварии пассажир — житель Каменска-Уральского. Оба они катались на квадроцикле без шлема.
В данный момент по факту смертельного ДТП проводится проверка. В том числе экспертиза должна установить, был ли водитель в момент ДТП трезв.
Напомним, 13 мая мотоциклист пострадал в ДТП на трассе у поселка Евстюниха под Нижним Тагилом. В него врезался водитель «ГАЗели», выезжая с обочины.