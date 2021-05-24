Водитель квадроцикла без прав влетел в дерево и разбился насмерть под Екатеринбургом

Водитель квадроцикла без прав влетел в дерево и разбился насмерть под Екатеринбургом
Водитель квадроцикла без прав влетел в дерево и разбился насмерть под Екатеринбургом
Сегодня, 10:11ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
Водитель квадроцикла без водительского удостоверения и шлема насмерть разбился под Екатеринбургом, а его пассажир госпитализирован с переломом позвоночника.

Дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 32-летний водитель и получил травму позвоночника 29-летний пассажир, случилось около 8.00 в воскресенье, 23 мая в поселке Верхнее Дуброво под Екатеринбургом.

По данным ГИБДД, водитель не справился с управлением квадроцикла и на скорости въехал в дерево. При этом мужчина ездил без прав, а само транспортное средство не было зарегистрировано.

Утром он выехал на квадроцикле BRP из СНТ «Раздолье» и направился в магазин. Проехав 400 метров, совершил ДТП, рассказали Е1 в областном ГИБДД.

Погибший — житель Екатеринбурга, в Верхнем Дуброво у него была дача, а пострадавший в результате аварии пассажир — житель Каменска-Уральского. Оба они катались на квадроцикле без шлема.

В данный момент по факту смертельного ДТП проводится проверка. В том числе экспертиза должна установить, был ли водитель в момент ДТП трезв.

Напомним, 13 мая мотоциклист пострадал в ДТП на трассе у поселка Евстюниха под Нижним Тагилом. В него врезался водитель «ГАЗели», выезжая с обочины.

Сюжеты:
Екатеринбург
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