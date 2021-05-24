Водитель квадроцикла без прав влетел в дерево и разбился насмерть под Екатеринбургом

Водитель квадроцикла без водительского удостоверения и шлема насмерть разбился под Екатеринбургом, а его пассажир госпитализирован с переломом позвоночника.

Дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 32-летний водитель и получил травму позвоночника 29-летний пассажир, случилось около 8.00 в воскресенье, 23 мая в поселке Верхнее Дуброво под Екатеринбургом. По данным ГИБДД, водитель не справился с управлением квадроцикла и на скорости въехал в дерево. При этом мужчина ездил без прав, а само транспортное средство не было зарегистрировано. Утром он выехал на квадроцикле BRP из СНТ «Раздолье» и направился в магазин. Проехав 400 метров, совершил ДТП, рассказали Е1 в областном ГИБДД. Погибший — житель Екатеринбурга, в Верхнем Дуброво у него была дача, а пострадавший в результате аварии пассажир — житель Каменска-Уральского. Оба они катались на квадроцикле без шлема. В данный момент по факту смертельного ДТП проводится проверка. В том числе экспертиза должна установить, был ли водитель в момент ДТП трезв. Напомним, 13 мая мотоциклист пострадал в ДТП на трассе у поселка Евстюниха под Нижним Тагилом. В него врезался водитель «ГАЗели», выезжая с обочины. Байкер получил перелом бедра после ДТП с «ГАЗелью» у Евстюнихи под Нижним Тагилом

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