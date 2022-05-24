Бывший директор автошколы на Урале получил 6,5 лет за взятку

Бывший директор автошколы на Урале получил 6,5 лет за взятку
Бывший директор автошколы на Урале получил 6,5 лет за взятку
Сегодня, 20:27ПроисшествияФото: 1MI
Бывший директора автошколы в Свердловской области осуждён за изготовление и выдачу поддельного водительского свидетельства.

Экс-директор автошколы в городе Заречный Свердловской области за взятку в 15 тысяч рублей изготовил и выдал свидетельство о профессии водителя мотоцикла, сообщает пресс-служба СК России по Свердловской области.

При этом так называемый мотоциклист не посещал лекции, практические занятия и не сдавал экзамен на управление мотоциклом. В его свидетельстве были указаны заведомо ложные сведения об этом.

Бывший руководитель автошколы получил 6,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Его судили по двум статьям уголовного кодекса: «Коммерческий подкуп» и «Изготовление и сбыт поддельного официального документа».

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