Героически погибшего Максима Ермоленко похоронят в Нижнем Тагиле

После окончания 9 класса Максим поступил в Центр подготовки персонала АО НПК «Уралвагонзавод». Стал фрезеровщиком, а после два месяца работал по специальности, пока его не забрали в армию. Отслужив год, парень подписал контракт, - делятся воспоминаниями родные погибшего. Он всегда был на хорошем счету у армейского руководства.