Героически погибшего Максима Ермоленко похоронят в Нижнем Тагиле

Максиму Ермоленко было всего 20. Гвардии рядовой погиб, исполняя свой гражданский долг в ходе спецоперации на Украине, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».
По словам родственников, точное место гибели им неизвестно. Но в военкомате сообщили, что Максим был смертельно ранен под Харьковом во время выполнения боевых задач. Подробности гибели родные не раскрывают, но называют шокирующими, так как смерть, по их словам, связана с огнём.
Максима они описывают добрым, отзывчивым, всегда приходящим на помощь.
Он с детства мечтал построить большой дом, завести большую семью и жить рядом со своими родителями, чтобы помогать им и заботиться о них,рассказывают родственники.
После окончания 9 класса Максим поступил в Центр подготовки персонала АО НПК «Уралвагонзавод». Стал фрезеровщиком, а после два месяца работал по специальности, пока его не забрали в армию. Отслужив год, парень подписал контракт, - делятся воспоминаниями родные погибшего. Он всегда был на хорошем счету у армейского руководства.
В связи с гибелью Максима военкомат и администрация Нижнего Тагила выражает соболезнования родным и близким и оказывают поддержку в организации похорон.
Церемония прощания состоится 25 мая в 11:30 в ритуальном зале «Реквием» на Челюскинцев, 47.