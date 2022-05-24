Правоохранители задержали водителя Toyota в ночь с 21 на 22 мая в жилом квартале на Гальяно-горбуновском массиве. По данным источника TagilCity.ru, в крови водителя обнаружен алкоголь. Пьяным нарушителем был 23-летний сын главы администрации Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова.