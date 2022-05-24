Полицейский — сын чиновника — попался пьяным за рулем в Нижнем Тагиле

Полицейский — сын чиновника — попался пьяным за рулем в Нижнем Тагиле
Полицейский — сын чиновника — попался пьяным за рулем в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:09ПроисшествияФото: Владимир Летников
Ночью 22 мая в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД задержали на ГГМ пьяного водителя. Им оказался оперуполномоченный ОП № 21, 23-летний Владимир Летников.

Правоохранители задержали водителя Toyota в ночь с 21 на 22 мая в жилом квартале на Гальяно-горбуновском массиве. По данным источника TagilCity.ru, в крови водителя обнаружен алкоголь. Пьяным нарушителем был 23-летний сын главы администрации Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова.

Молодой человек находился в гражданской одежде. За управление транспортным средством в состоянии опьянения на Летникова-младшего составлен протокол. В правоохранительных органах Нижнего Тагила по данному факту проводится проверка.

Дмитрий Летников
Фото:«Областная Газета»

Сюжеты:
ГГО и пригородНижний ТагилЭксклюзив
Материалы по теме:
полицияггмполицейскийпьяный водительДмитрий ЛетниковпьяныйНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы