Посетителей екатеринбургского ТЦ эвакуировали из-за звонка о минировании

Служба охраны ТЦ оперативно предупредила работников о том, что поступила информация о заложенной бомбе. Людей удалось быстро вывести, избежав паники и давки.
После того, как персонал и покупатели покинули здание и отошли на безопасное расстояние, к его осмотру приступили пожарные и полицейские.
В ГУ МЧС по Свердловской области заявили, что инцидент не носит характер учебной тревоги, а связан с риском реальной угрозы.
Ложные звонки о минировании давно стали повседневной проблемой. Хулиганы совершают их с завидной регулярностью. Несколько дней назад УФСБ был пойман подросток, просышлявший такими же опасными «приколами» в Екатеринбурге и Каменске-Уральском.