Посетителей екатеринбургского ТЦ эвакуировали из-за звонка о минировании

Посетителей екатеринбургского ТЦ эвакуировали из-за звонка о минировании
Посетителей екатеринбургского ТЦ эвакуировали из-за звонка о минировании
Сегодня, 13:59ПроисшествияФото: 1MI
Утром 24 мая осуществлена эвакуация всех находившихся в торговом комплексе «Парк Хаус» в Екатеринбурге.

Служба охраны ТЦ оперативно предупредила работников о том, что поступила информация о заложенной бомбе. Людей удалось быстро вывести, избежав паники и давки.

После того, как персонал и покупатели покинули здание и отошли на безопасное расстояние, к его осмотру приступили пожарные и полицейские.

В ГУ МЧС по Свердловской области заявили, что инцидент не носит характер учебной тревоги, а связан с риском реальной угрозы.

Ложные звонки о минировании давно стали повседневной проблемой. Хулиганы совершают их с завидной регулярностью. Несколько дней назад УФСБ был пойман подросток, просышлявший такими же опасными «приколами» в Екатеринбурге и Каменске-Уральском.

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Новости УрФО
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