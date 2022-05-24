Пьяный свердловчанин запер в своей квартире трёх девушек

35-летний житель посёлка Ачит подозревается в незаконном лишении свободы трёх знакомых девушек, сообщается СКР по Свердловской области.
В конце апреля мужчина пригласил их в свою квартиру. Вместе они распивали алкоголь, а когда дамы стали собираться домой, подозреваемый взял в руки нож и запретил гостьям покидать квартиру. Одной из пленниц в какой-то момент всё же удалось вырваться из помещения. За помощью она обратилась в полицию.
Теперь мужчине грозит реальный срок. Максимальная санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.