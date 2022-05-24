Свердловчанин на рыбалке в Нижнем Тагиле получил смертельный удар током

Свердловчанин на рыбалке в Нижнем Тагиле получил смертельный удар током
Свердловчанин на рыбалке в Нижнем Тагиле получил смертельный удар током
Сегодня, 15:19ПроисшествияФото: 1MI
Свердловчанин умер от удара током на рыбалке в Нижнем Тагиле.

В понедельник, 23 мая 36-летний мужчина отправился на рыбалку в садоводческом товариществе Пригородного района и там получил смертельный удар током, сообщает региональный СК.

Следователи полагают, что в момент, когда он разворачивал рыболовные снасти, удилищем, длина которого была более 5 метров, он задел за провода линии электропередачи. Поражение током оказалось смертельным. Рыбак скончался на месте до приезда врачей.

Фото:1MI

Правоохранители установили личном погибшего, им оказался местный житель. На отдых он приехал с женой и детьми. В момент трагедии они находились недалеко.

СК по Свердловской области проводит проверку по факту гибели мужчины.

Сюжеты:
ГГО и пригород
происшествиекриминалрасследованиегибель человека#2
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