Свердловчанин во сне зарезал родственницу возлюбленной

Свердловчанин во сне зарезал родственницу возлюбленной
Свердловчанин во сне зарезал родственницу возлюбленной
Сегодня, 11:23ПроисшествияФото: 1MI
Житель Свердловской области во сне зарезал человека.

Прокуратура Свердловской области для 63-летнего жителя посёлка Сосновый Бор добивается принудительного лечения, пишет портал E1.

Медики обнаружили у него психическое расстройство – патологическое просоночное состояние. Иными словами, убийца не осознавал, что делает во сне.

По версии следствия, чуть меньше года назад подозреваемый вместе с сожительницей, её братом и его женой отправились на дачу, чтобы отметить окончание летнего сезона. Там на троих они выпили 8 литров самогона и легли спать. Ночью подозреваемый проснулся, взял нож и зарезал жену брата своей сожительницы. Он нанёс ей 4 удара ножом в область лица, груди и плеча. Женщина скончалась на месте.

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происшествиепрокуратураубийствокриминалпсихическое расстройство#2
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