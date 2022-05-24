Свердловский депутат Стрельцова исказила декларацию, но до сих пор работает

Несмотря на то, что в Минтруда РФ это посчитали нарушением закона, так как депутатам запрещено хранить деньги в иностранных банках и ценных бумагах, Стрельцова продолжает занимать депутатскую должность. Как пишет издание, ссылаясь на свои источники, нарушение в гордуме назвали незначительными, однако 25 мая там рассмотрят вопрос о прекращении полномочий Стрельцовой.