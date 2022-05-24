Свердловский депутат Стрельцова исказила декларацию, но до сих пор работает

Депутат гордумы Новоуральска Елена Стрельцова не отразила в декларации о доходах, что её супруг – тоже депутат Дмитрий Шадрин, владеет облигациями иностранных государств и компаний, но, несмотря на это, чиновник продолжает занимать свою должность, сообщает информагентство URA.RU.
Как пишет издание, общая сумма счетов Шадрина превышает один миллион рублей. Он закупал облигации через ряд инвестиционных фондов, которые держат ценные бумаги правительства Канады и иностранных компаний.
Несмотря на то, что в Минтруда РФ это посчитали нарушением закона, так как депутатам запрещено хранить деньги в иностранных банках и ценных бумагах, Стрельцова продолжает занимать депутатскую должность. Как пишет издание, ссылаясь на свои источники, нарушение в гордуме назвали незначительными, однако 25 мая там рассмотрят вопрос о прекращении полномочий Стрельцовой.
Похожие инциденты уже были. Так в конце апреля своего мандата досрочно лишился депутат городской думы Нижнего Тагила Кирилл Романов. Он не предоставил информацию о своих доходах до 1 апреля 2022.