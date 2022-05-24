У подростка остановилось сердце в школе Южноуральска

Благодаря действиям учителя, ребенок пришел в сознание. А прибывшая следом бригада «скорой» госпитализировала его. Мальчик, спасенный учителем, ранее работавшим в правоохранительных органах, уже выписан из больницы. Его здоровью ничего не угрожает.