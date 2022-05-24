В Екатеринбурге появился новый вид мошенничества с реквизитами организации

Екатеринбургская фирма столкнулась с новым видом мошенничества — реквизиты их организации стали использовать аферисты на сайтах объявлений, передает Е1.
Средства обманутых поступали мошенникам, а жалобы приходили на телефоны настоящей фирмы. Завлекают посетителей тем, что по дешевым ценам предлагают купить железобетонные материалы.
После первого такого случая представитель фирмы пришел в банк, там закрыли чужой счет и начали проводить проверку. В полиции тоже начали выяснять, как такое могло произойти.