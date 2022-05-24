В Серове мужчина снял секс со школьницей на телефон и получил статью за порнографию

В Серове мужчина снял секс со школьницей на телефон и получил статью за порнографию
В Серове мужчина снял секс со школьницей на телефон и получил статью за порнографию
Сегодня, 10:35ПроисшествияФото: pixabay.com
В Серове 24-летний юноша снял на камеру половой акт со своей 17-летней возлюбленной, чтобы в случае расставания она не написала на него заявление об изнасиловании. Однако следователь привлек его за порнографию.

Житель Серова снял секс со школьницей на телефон для избежания обвинений в изнасиловании. Однако он попал под суд за порнографию, пишет Е1.

Речь идет о 24-летнем парне, который заснял на видео свою интимную близость с 17-летней девушкой. Ему грозит 15 лет колонии.

По словам парня, он решил снять данный факт на камеру, начитавшись рассказов о том, как несовершеннолетние девушки обвиняют своих бывших парней в изнасиловании, чтобы наказать их. Снятый половой акт, по словам юноши, он никуда не выкладывал, просто его телефон автоматически отправил видеоролик в облачное хранилище.

Когда пара рассталась, пророчество юноши сбылось. Родители девушки действительно написали на него заявление в полицию об изнасиловании. Тогда Уран показал следователю видео. Обвинение в изнасиловании сняли. Однако этот же следователь завел новое дело – за съемку порнографии с участием лица, не достигшего 18 лет. Также завели дело за принуждение к действиям сексуального характера и нарушении неприкосновенности частной жизни.

На действия следователей пожаловалась даже сама потерпевшая девушка. Она просит закрыть дело, так как все было добровольно.

По словам девушки, следователи воспользовались ее нестабильным на тот момент эмоциональным состоянием и юридической безграмотностью, благодаря чего вынудили сказать то, что она не считает на самом деле – что юноша ее изнасиловал.

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