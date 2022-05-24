Водитель ВАЗа попал под колеса поезда в Нижнем Тагиле

Водитель ВАЗа попал под колеса поезда в Нижнем Тагиле
Водитель ВАЗа попал под колеса поезда в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:25ПроисшествияФото: Госавтоинспекция
В Нижнем Тагиле инспекторы выясняют обстоятельства ДТП с выездом на рельсы неопытного водителя.

ДТП на ж/д путях произошло 23 мая в 20.00 на 379 км перегон «Монзино - Анатольская» Пригородного района Нижнего Тагила. 25-летний водитель автомобиля «Ваз-2107», со стажем вождения менее года, лишенный прав на полтора года, ехал по дороге и допустил выезд на рельсы.

Машинист товарного поезда экстренно затормозил, но столкновение произошло. Водитель машины поспешил убежать. Никто из людей не пострадал, а машина виновника ДТП сильно повредилась. В отношении виновника ДТП возбуждено дело по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление авто без прав), мужчина задержан, он находится в территориальном органе внутренних дел до решения суда.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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