Водитель ВАЗа попал под колеса поезда в Нижнем Тагиле

ДТП на ж/д путях произошло 23 мая в 20.00 на 379 км перегон «Монзино - Анатольская» Пригородного района Нижнего Тагила. 25-летний водитель автомобиля «Ваз-2107», со стажем вождения менее года, лишенный прав на полтора года, ехал по дороге и допустил выезд на рельсы.
Машинист товарного поезда экстренно затормозил, но столкновение произошло. Водитель машины поспешил убежать. Никто из людей не пострадал, а машина виновника ДТП сильно повредилась. В отношении виновника ДТП возбуждено дело по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление авто без прав), мужчина задержан, он находится в территориальном органе внутренних дел до решения суда.