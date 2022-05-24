Водитель ВАЗа попал под колеса поезда в Нижнем Тагиле

ДТП на ж/д путях произошло 23 мая в 20.00 на 379 км перегон «Монзино - Анатольская» Пригородного района Нижнего Тагила. 25-летний водитель автомобиля «Ваз-2107», со стажем вождения менее года, лишенный прав на полтора года, ехал по дороге и допустил выезд на рельсы.