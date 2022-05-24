За взятку задержан экс-замглавы Железнодорожного района Екатеринбурга

За взятку задержан экс-замглавы Железнодорожного района Екатеринбурга
За взятку задержан экс-замглавы Железнодорожного района Екатеринбурга
Сегодня, 11:59ПроисшествияФото: 1MI
За взятку задержан экс-замглавы Железнодорожного района Екатеринбурга.

Александр Злобин – бывший замглавы Железнодорожного района Екатеринбурга задержан за получение взятки, сообщает URA.RU.

Экс-куратор по уличной торговле в настоящее время ожидает меры пресечения.

Накануне в здании администрации железнодорожного района прошли обыски в связи с делом Злобина. Известно, что свой пост он покинул полгода назад. По данным прокуратуры, его сын участвовал в аукционах на размещение киосков и победил. Таких аукционов было семь. Мэру Алексею Орлову было вынесено требование устранить нарушения законодательства о противодействии коррупции.

Спустя несколько месяцев в отношении Злобина началась проверка.

Сюжеты:
Новости УрФО
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