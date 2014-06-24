Под машиной обнаружили труп неизвестного мужчины. Полиция выясняет обстоятельства странного ДТП (ФОТО)

С наступлением светлого времени суток, после того, как машину вытащили из воды, под ней был обнаружен труп неизвестного мужчины.

Вместе с тем, пропал водитель микроавтобуса, но, по замечанию опрошенных граждан, под машиной было обнаружено не его тело. Сейчас инспекторы по дознанию устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют, кем являлся погибший, а также, какова была последовательность событий, приведших к гибели человека.

Материалы будут направлены из полиции по подследственности для принятия процессуального решения.

Фотографии пресс-службы МВД по Свердловской области

По странному стечению обстоятельств, сегодняшним утром в Нижнем Тагиле случилось еще одно «восстание машин». Пользователь Михаил рассказал, что в окне на Красном Камне он увидел, как автомобиль без водителя задним ходом скатывается по улице Мира. Медленно пересекая сначала одну полосу, затем трамвайные пути, а потом другую полосу, автомобиль остановился в районе дома №62, наехав на высокий бордюр. К счастью, по пути автомобиль не встретил ни одного препятствия.

При парковке или кратковременной остановке автомобиля на дороге с уклоном (т.е. на подъеме или спуске) необходимо предпринять меры, препятствующие скатыванию автомобиля.

На спуске дороги, имеющей бордюр, при парковке надо направить передние колеса автомобиля вправо так, чтобы правое переднее колесо упиралось в бордюрный камень.

На подъеме дороги, имеющей бордюр, надо направить передние колеса автомобиля влево так, чтобы правое переднее колесо слегка касалось бордюра. Учтите, что для этого нужно остановиться максимально близко к бордюру.

На спуске или подъеме дороги, не имеющей бордюра, поверните передние колеса автомобиля вправо.

Если автомобиль начнет скатываться, он, по крайней мере, не окажется на проезжей части, а съедет на обочину.