Полиция ищет свидетелей апрельской аварии: в центре Нижнего Тагила Урал сбил женщину (ФОТО)

25 апреля 2014 года около 10 часов 40 минут в районе остановки «Строительный техникум» по пр. Мира в городе Нижний Тагил водитель автомобиля УРАЛ с прицепом, следуя по проспекту Мира со стороны улицы Победы в сторону улицы Циолковского, допустил наезд на пешехода - женщину 1947 г.р.