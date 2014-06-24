Полиция ищет свидетелей апрельской аварии: в центре Нижнего Тагила Урал сбил женщину (ФОТО)
24 июня 2014, 16:20Происшествия
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Регулярно полиция Нижнего Тагила обращается к жителям города за помощью. В этот раз разыскиваются свидетели дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла женщина.
25 апреля 2014 года около 10 часов 40 минут в районе остановки «Строительный техникум» по пр. Мира в городе Нижний Тагил водитель автомобиля УРАЛ с прицепом, следуя по проспекту Мира со стороны улицы Победы в сторону улицы Циолковского, допустил наезд на пешехода - женщину 1947 г.р.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу причинены телесные повреждения, повлекшие смерть на месте происшествия.
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Следственное управление города Нижний Тагил обращается с просьбой к очевидцам происшествия, а также лицам, которым известны какие-либо обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия, обратиться по адресу: город Нижний Тагил улица Карла Маркса 49, кабинет 30 или по телефону - 97-66-88, 97-61-46».
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