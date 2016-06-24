Бывший санитар издевался над воспитанниками детского дома-интерната в Екатеринбурге: он понесет ответственность

Мужчина, ранее работавший санитаром в учреждении социального обслуживания, предстал перед Чкаловским районным судом города Екатеринбурга 23 июня 2016 года. Обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в его отношении, утвердил заместитель прокурора Свердловской области Александр Чернышев.

Судом установлено, что обвиняемый за время работы в интернате в период с июля 2010 года по апрель 2014 года подвергал физическому наказанию несовершеннолетних воспитанников учреждения за неподобающее, по его мнению, поведение. Получить побои дети могли за нарушение режима дня или покидание территории учреждения без разрешения. Насильственные действия в отношении воспитанников дома-интерната применялись и в случае их отказа выполнять уборку в комнате санитара или выгуливать и кормить его собак.

Установлено также, что в 2013 году подсудимый в одном из помещений дома-интерната избил кулаками по лицу и телу двоих несовершеннолетних подопечных 1996 и 1997 года рождения за то, что почувствовал от них запах табака.

По приговору суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы условно с установлением двухлетнего испытательного срока. Кроме того, бывшего санитара обязали пройти амбулаторное лечение и находиться под наблюдением специализированного врача.