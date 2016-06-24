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Бывший санитар издевался над воспитанниками детского дома-интерната в Екатеринбурге: он понесет ответственность
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бывший санитар издевался над воспитанниками детского дома-интерната в Екатеринбурге: он понесет ответственность

24 июня 2016, 09:15Происшествия
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