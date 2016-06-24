Годовалый ребенок упал с балкона 4 этажа многоквартирного дома в Краснотурьинске: он находится в реанимации

Известно, что мальчик, находящийся в возрасте примерно одного года, выпал с балкона, расположенного на 4 этаже одного из многоквартирных домов Краснотурьинска. Ребенок доставлен в отделение реанимации городской больницы.

Журналисты отмечают, что медицинский персонал не предоставляет никакой информации о состоянии пострадавшего малыша, ссылаясь на просьбу его матери, стремящейся избежать огласки произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов также отказываются от комментариев.

По словам жильцов дома, в котором произошла трагедия, малыш с двумя братьями живет в неблагополучной семье. Дети нередко остаются без присмотра взрослых. Пострадавшего мальчика часто видели стоящим на злополучном балконе в одиночестве.

Это второе падение за два дня. В поселке Рефтинский 2-летний мальчик выпал из окна пятого этажа вечером 21 июня.