Металлургу раздавило голову трёхсоткилограммовой заготовкой в городе Каменск-Уральский
Инцидент произошёл 23 июня в 15:14. При пока не выясненных до конца обстоятельствах, рабочему металлургического завода на голову упала заготовка весом 300 килограмм, рассказали журналистам рабочие предприятия.
По версии рабочих, изложенной журналистам ku66.ru работниками металлургического предприятия, мужчина стал жертвой автоматики, которая не сработала в нужный момент. В результате, когда мужчина предпринял попытку поправить полосу рулона, заготовка упала ему на голову, нанеся тяжёлую травму.
В полиции журналистам подтвердили факт гибели работника 1979 года рождения. В результате инцидента мужчина получил черепно-мозговую травму. Он скончался после госпитализации в одном из медицинских учреждений. Организована доследственная проверка, которая изучит обстоятельства произошедшего.
О начале собственной проверки инцидента сообщила сегодня прокуратура Каменска-Уральского. Проверка должна будет установить, соблюдались ли на предприятии нормы охраны труда. Доследственная проверка инцидента полицией также взята на контроль прокуратуры.
Ранее в этом году на другом металлургическом заводе в Первоуральске двух рабочих завалило трубами, а в мае попытка почистить включённый тестомес привела к тому, что работница хлебокомбината Нижнего Тагила потеряла руку.
© Эрик Х., TagilCity.ru