Металлургу раздавило голову трёхсоткилограммовой заготовкой в городе Каменск-Уральский

По версии рабочих, изложенной журналистам ku66.ru работниками металлургического предприятия, мужчина стал жертвой автоматики, которая не сработала в нужный момент. В результате, когда мужчина предпринял попытку поправить полосу рулона, заготовка упала ему на голову, нанеся тяжёлую травму.

В полиции журналистам подтвердили факт гибели работника 1979 года рождения. В результате инцидента мужчина получил черепно-мозговую травму. Он скончался после госпитализации в одном из медицинских учреждений. Организована доследственная проверка, которая изучит обстоятельства произошедшего.

О начале собственной проверки инцидента сообщила сегодня прокуратура Каменска-Уральского. Проверка должна будет установить, соблюдались ли на предприятии нормы охраны труда. Доследственная проверка инцидента полицией также взята на контроль прокуратуры.

Ранее в этом году на другом металлургическом заводе в Первоуральске двух рабочих завалило трубами, а в мае попытка почистить включённый тестомес привела к тому, что работница хлебокомбината Нижнего Тагила потеряла руку.