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Металлургу раздавило голову трёхсоткилограммовой заготовкой в городе Каменск-Уральский
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Металлургу раздавило голову трёхсоткилограммовой заготовкой в городе Каменск-Уральский

24 июня 2016, 11:40ПроисшествияПавел Щербина
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