Три человека погибли, один в тяжелом состоянии в больнице, из-за аварии на трассе Пермь-Екатеринбург

Автобус двигался по трассе в направлении Екатеринбурга. Водитель не соблюдал дистанцию, предусмотренную правилами движения, и врезался во впереди идущую машину ВАЗ-2107. От удара машина вылетела на обочину дороги. Далее автобус по инерции наехал на ВАЗ-2111, который влетел в «Газель», стоявшую перед ней.

В результате произошедшего 3 человека погибли, один доставлен с тяжелыми травмами в Бисертскую больницу. Люди в автобусе не пострадали - их было 16 человек, считая водителя. 15 пассажиров были отправлены к месту назначения на попутном транспорте.

Выяснилось, что на месте ДТП велись ремонтные работы, но предупреждающих знаков об этом не было. По этой причине машины резко останавливались перед местом ремонта.

Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются сотрудниками полиции.