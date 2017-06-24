Директор серовской автошколы обвиняется в подделке и продаже 87 документов на вождение машин

В Серове утверждено обвинительное заключение в отношении двух местных жителей, занимающих должности директора и учредителя учебного центра, обучающего управлению самоходными машинами.

Во время расследования уголовного дела было установлено, что мужчины подыскивали людей, желающих незаконно - без прохождения обучения и сдачи экзаменов - получить документ, подтверждающий право вождения.

Таким образом, фигурантам дела удалось, не отражая свои побочные доходы в бухгалтерии, получить с апреля 2014 года по май 2015 года в качестве подкупа 649 000 рублей и выдать 87 фиктивных свидетельств.

В ходе расследования один из обвиняемых полностью признал свою вину и раскаялся, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Обвинение утверждено. Дело направлено в суд.