Гастарбайтер попытался снять цепочку с девушки: его задержали двое сотрудников ДПС из Екатеринбурга

В центре уральской столицы был задержан 44-летний уроженец среднеазиатской республики. На улице 8 Марта раздались женские крики о помощи. Их услышали двое сотрудников ДПС, проходившие по противоположной стороне улицы от того места, где произошло ЧП.

Мужчины находились в это время на службе и кинулись на помощь. Они увидели, как напавший на девушку мужчина срывает с шеи цепочку. Ее подруга в это время кричала и звала на помощь.

Полицейские скрутили злоумышленника и доставили в отделение полиции. Нападавшим оказался 44-летний выходец из бывшей союзной республики. Как он объяснил позднее, пойти на такой поступок его заставила нужда: он потерял работу.

В службе ГУ МВД Свердловской области пояснили, что возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Мужчине грозит до семи лет лишение свободы, согласно УК РФ.