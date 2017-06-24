Массовая драка в одной из пиццерий Екатеринбурга попала на камеру видеонаблюдения: пострадали четыре человека (ВИДЕО)
Потасовка двух группировок с избиением произошла в одном из кафе уральской столицы. Драка попала в объектив камеры видеонаблюдения.
22 июня в пиццерии на улице Луначарского в Екатеринбурге произошла массовая драка. По словам очевидцев, около 10 крепких парней вошли в кафе и напали на четверых мужчин, сидящих за столом. Они били их ногами и руками, а после этого ушли из помещения, когда избитые остались лежать на полу. По факту ЧП проводится проверка. По предварительной версии, причиной жестоких разборок стали денежные долги. Пострадали четыре человека. Как сообщает РИА URA.RU, никто из них не стал заявлять в полицию.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу так прокомментировали случившееся:
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Находившиеся в кафе граждане были опрошены. Однако от подачи заявлений они отказались, пояснив, что претензий ни к кому не имеют. Серьёзных телесных повреждений никто из участников инцидента не получил. По данному факту продолжается проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
Видео: URA.RU
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