Массовая драка в одной из пиццерий Екатеринбурга попала на камеру видеонаблюдения: пострадали четыре человека (ВИДЕО)

22 июня в пиццерии на улице Луначарского в Екатеринбурге произошла массовая драка. По словам очевидцев, около 10 крепких парней вошли в кафе и напали на четверых мужчин, сидящих за столом. Они били их ногами и руками, а после этого ушли из помещения, когда избитые остались лежать на полу. По факту ЧП проводится проверка. По предварительной версии, причиной жестоких разборок стали денежные долги. Пострадали четыре человека. Как сообщает РИА URA.RU, никто из них не стал заявлять в полицию.