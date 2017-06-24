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Массовая драка в одной из пиццерий Екатеринбурга попала на камеру видеонаблюдения: пострадали четыре человека (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Массовая драка в одной из пиццерий Екатеринбурга попала на камеру видеонаблюдения: пострадали четыре человека (ВИДЕО)

24 июня 2017, 15:30Происшествия
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