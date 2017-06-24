Ограбленный тагильчанин опознал вора по украденной куртке и передал его полиции

22 июня, около 21 часа, в полицию поступило сообщение о квартирной краже, совершенной в доме по улице Лебяжинской. Мужчина по телефону сообщил, что задержал злоумышленника.

По указанному адресу был направлен ближайший экипаж вневедомственной охраны: он и доставил в отделение полиции двух мужчин – для выяснения обстоятельств.

Оказалось, что потерпевший возвращался домой, когда увидел на улице пьяного мужчину, на котором была его куртка. Будучи не до конца уверенным в этом, потерпевший дошел до своей квартиры. Как только он вошел в помещение, то стразу заметил, что исчезли его куртка и сотовый телефон.

Мужчина побежал догонять незнакомца и встретил того уже у соседнего дома. Немедленно позвонив по телефону «02», он сообщил о происшествии сотрудникам полиции.

Подозреваемый в квартирной краже оказался ранее судимым за кражи и грабежи. Он нигде не работает, не имеет регистрации и постоянного места проживания. Мужчина рассказал, что шел по улице, увидел приоткрытое окно на 1-м этаже и, убедившись, что его никто не видит, залез в квартиру через окно.

Там он украл то, что первым попалось ему на глаза – ювелирные изделия, спортивную куртку, мобильный телефон и туалетную воду. Сумма ущерба, причиненного владельцу, оценена в 25 000 рублей.

Как сообщил на допросе задержанный, украшения он подарил девушке – приемщице в ломбарде, а куда дел туалетную воду и телефон, не помнит, потому что был пьян.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому в квартирной краже 37-летнему мужчине грозит до шести лет лишения свободы, согласно УК РФ.