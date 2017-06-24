Подросток из села Кашино совершил наезд на мопеде на 5-летнего ребенка

Вечером, в 21:30, 23 июня в селе Кашино несовершеннолетний на мопеде допустил наезд на 5-летнего ребенка. ДТП произошло на парковке одного из местных ночных заведений.

Малыш находился в это время с родителями, которые держали его за руку, сообщает пресс-служба УГИБДД Свердловской области.

Не справившись с управлением, подросток на мопеде сбил ребенка, который при этом получил травмы в виде нескольких ушибов. После происшествия между несовершеннолетним водителем и отцом пострадавшего малыша произошел конфликт. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить степень виновности каждого из участников произошедшего ДТП.