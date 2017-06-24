Причиной смерти утонувшей в Нижнем Тагиле девочки стала проволока: девочка запуталась в ней и не смогла вынырнуть (ФОТО)

Напомним, 23 июня городской портал Нижнего Тагила TagilCity сообщил о том, что в поселке Черноисточинске утонула несовершеннолетняя, когда пошла купаться вместе со своими подружками, не сообщив об этом родителям. Данную информацию подтвердили официальные органы МВД.

Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области, комментируя данное ЧП, рассказал следующее:

23 июня в 18:10 в дежурную часть отдела полиции № 21 Нижнего Тагила по телефону поступил тревожный сигнал от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что на плотине, расположенной на улице Садовая в посёлке Черноисточинск, утонула несовершеннолетняя девушка.

После этого сообщения на место происшествия немедленно выехали следовали, инспекторы ПДН, эксперт-криминалист. Была установлена личность погибшей девочки. Ею оказалась местная жительница поселка Черонисточинска Елена 2003 г. р. Девочка воспитывалась в благополучной, полной семье вместе с двумя детьми – мальчиком 1997 г. р. и девочкой 2011 г. р. Ни на каком учете в правоохранительных органах ни сама Елена, ни ее семья не состояли.

При выяснении обстоятельств случившегося было установлено, что трагедия произошла в 16 часов на территории Оброринской плотины. С двумя своими ровесницами – Ксюшей и Светланой – Елена отправилась купаться. Там она прыгнула с моста и при этом запуталась в проволоке, которая отходила от моста.

После этого ее занесло под мост, и девочка не смогла оттуда выбраться самостоятельно. Для того, чтобы извлечь тело из воды, пришлось вызывать спасателей.

Валерий Горелых обратился к тем людям, кто занимается воспитанием детей:

Обращаюсь в очередной раз к взрослым и законным представителям детей, необходимо дополнительно провести профилактические беседы с несовершеннолетними о правилах поведения на воде, и самое главное – не позволяйте детям находиться в опасном месте без сопровождения взрослых. Чтобы избежать подобных ситуаций, нужно, чтобы обязательно кто-то из взрослых присутствовал рядом и в случае необходимости пришёл на помощь.

Сейчас проводятся мероприятия по проверке всех обстоятельств ЧП: осмотр места происшествия, опрос родственников и знакомых погибшей. Также будут проверяться действия должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на данном водоеме, поясняет Александр Шульга, старший помощник руководителя следственного управления СК России по Свердловской области.