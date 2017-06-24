Рецидивист из Кировграда украл немецкую овчарку: он хотел подарить ее дочери
24 июня 2017, 12:35Происшествия
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У жительницы Нейво-Рудянки похитили немецкую овчарку, отвязав ее прямо на глазах хозяйки дома.
Поздним вечером жительница поселка Нейво-Рудянка увидела, как к ней во двор проник незнакомый мужчина и отвязал собаку, находившуюся во дворе. Животное не принадлежало хозяйке дома: подруга ее дочери попросила приютить собаку на время переезда, на что женщина согласилась.
Местная женщина обратилась в полицию с просьбой найти овчарку. Сыщики со своей задачей справились: они нашли животное и ее похитителя. Им оказался 35-летний рецидивист. Позднее он объяснил, что хотел подарить дочери немецкую овчарку, поэтому пошел на преступление.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Злоумышленника ожидает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, согласно УК РФ, сообщает INBURG.
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