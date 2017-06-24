Рецидивист из Кировграда украл немецкую овчарку: он хотел подарить ее дочери

Поздним вечером жительница поселка Нейво-Рудянка увидела, как к ней во двор проник незнакомый мужчина и отвязал собаку, находившуюся во дворе. Животное не принадлежало хозяйке дома: подруга ее дочери попросила приютить собаку на время переезда, на что женщина согласилась.

Местная женщина обратилась в полицию с просьбой найти овчарку. Сыщики со своей задачей справились: они нашли животное и ее похитителя. Им оказался 35-летний рецидивист. Позднее он объяснил, что хотел подарить дочери немецкую овчарку, поэтому пошел на преступление.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Злоумышленника ожидает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, согласно УК РФ, сообщает INBURG.