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Страдающий эпилепсией водитель мусоровоза устроил массовое ДТП в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Страдающий эпилепсией водитель мусоровоза устроил массовое ДТП в Екатеринбурге

24 июня 2017, 14:35Происшествия
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