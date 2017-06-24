Страдающий эпилепсией водитель мусоровоза устроил массовое ДТП в Екатеринбурге
Водитель мусоровоза, потерявший управление транспортным средством, наехал на несколько автомобилей, припаркованных на улице в Екатеринбурге.
Массовое ДТП случилось в Екатеринбурге в 13 часов 24 июня. Во время движения водителю мусоровоза стало плохо: у него произошел внезапный приступ эпилепсии. Мужчина потерял управление, а грузовик продолжал двигаться. Неуправляемый КамАЗ подмял под себя две иномарки Ford, снес ограждение и только потом остановился. На помощь мужчине пришли водители поврежденных автомобилей.
Один из них, Асул, рассказал:
Ему плохо стало, он дергался в кабине, мы его достали, положили и достали язык.
После оказания первой помощи автовладельцы вызвали «скорую». Придя в себя, водитель грузовика Алексей не мог вспомнить, что произошло. Он уверял медиков, что раньше с ним такого не случалось. Мужчина считает, что приступ был вызван усталостью: накануне ему пришлось работать до поздней ночи, а утром - опять выйти на работу.
В ДТП никто из людей не пострадал, машины получили механические повреждения, как сообщает РИА URA.RU.
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