Страдающий эпилепсией водитель мусоровоза устроил массовое ДТП в Екатеринбурге

Массовое ДТП случилось в Екатеринбурге в 13 часов 24 июня. Во время движения водителю мусоровоза стало плохо: у него произошел внезапный приступ эпилепсии. Мужчина потерял управление, а грузовик продолжал двигаться. Неуправляемый КамАЗ подмял под себя две иномарки Ford, снес ограждение и только потом остановился. На помощь мужчине пришли водители поврежденных автомобилей.

Один из них, Асул, рассказал:

Ему плохо стало, он дергался в кабине, мы его достали, положили и достали язык.

После оказания первой помощи автовладельцы вызвали «скорую». Придя в себя, водитель грузовика Алексей не мог вспомнить, что произошло. Он уверял медиков, что раньше с ним такого не случалось. Мужчина считает, что приступ был вызван усталостью: накануне ему пришлось работать до поздней ночи, а утром - опять выйти на работу.

В ДТП никто из людей не пострадал, машины получили механические повреждения, как сообщает РИА URA.RU.