Свердловчанка получила маткапитал на несуществующего ребенка

В феврале 2018 года женщина обратилась в кредитный кооператив для получения более 450 тысяч рублей займа на постройку дома. Получив от компании деньги, жительница пошла в Пенсионный фонд для направления маткапитала на улучшение жилья, однако в течение года она так и не заключила договор со строительной организацией.

Маткапитал женщина получила, так как в 2017 году родила дочь. Однако прокуратура выяснила, что в роддом женщина не обращалась, а свидетельство о рождении дочери получено ею на основании свидетеля, который подтвердил роды вне медучреждения. При этом лицо, которое свидетельствовало о рождении, отрицает данный факт.

По месту жительства женщины правоохранительные органы не обнаружили несовершеннолетнюю.