В Екатеринбурге из-за уснувшего водителя в ДТП пострадали четыре человека
Сегодня, 12:12ПроисшествияФото: е1.ru
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В Екатеринбурге водитель Renault Logan уснул за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Almera. Пострадали четыре человека, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
ДТП произошло в районе Лиственной. После столкновения Renault несколько раз перевернулся и встал на крышу.
По информации ГИБДД, авария произошла из-за уснувшего за рулем водителя.
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С места происшествия госпитализировали четыре человека.
Видео
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Видео: е1.ru
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