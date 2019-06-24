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#домахорошо
В Екатеринбурге из-за уснувшего водителя в ДТП пострадали четыре человека
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге из-за уснувшего водителя в ДТП пострадали четыре человека

Сегодня, 12:12ПроисшествияФото: е1.ru
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