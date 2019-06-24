В Екатеринбурге мужчина спрыгнул с четвертого этажа, спасаясь от пожара
Сегодня, 09:28ПроисшествияФото: е1.ru
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В Екатеринбурге в доме на Крауля, 4 загорелся балкон. Жилец выпрыгнул с четвертого этажа, чтобы спастись, сообщает портал Е1.
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Из-за пожара эвакуировали 45 жильцов подъезда, среди них — 8 детей. Спасатели выломали дверь и потушили пожар.
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24-летнего екатеринбуржца госпитализировали в больницу с переломами и сотрясением головного мозга. Медики диагностировали у молодого человека отравление психоативными веществами.
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