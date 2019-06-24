В Екатеринбурге мужчина спрыгнул с четвертого этажа, спасаясь от пожара

Из-за пожара эвакуировали 45 жильцов подъезда, среди них — 8 детей. Спасатели выломали дверь и потушили пожар.

24-летнего екатеринбуржца госпитализировали в больницу с переломами и сотрясением головного мозга. Медики диагностировали у молодого человека отравление психоативными веществами.