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#домахорошо
В Екатеринбурге мужчина спрыгнул с четвертого этажа, спасаясь от пожара
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге мужчина спрыгнул с четвертого этажа, спасаясь от пожара

Сегодня, 09:28ПроисшествияФото: е1.ru
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