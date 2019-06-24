В Екатеринбурге в результате ДТП пострадали семь человек

Инцидент произошел на пересечении улиц Серафимы Дерябиной и Шаумяна. По предварительным данным, 26-летний водитель Skoda допустил столкновение с Ford, за рулем которого находился 49-летний водитель со стажем вождения 31 год.

От удара Ford вылетел на тротуар, где перевернулся. Чтобы достать водителя и пассажиров, потребовалась помощь спасателей. В результате аварии пострадали семь человек, все они госпитализированы с различными травмами. Пешеходы в результате ДТП не пострадали.