В Екатеринбурге в результате ДТП пострадали семь человек

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В ночь с 23 на 24 июня в столице Урала произошло ДТП с участием Skoda и Ford. Последний вылетел на тротуар и перевернулся, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел на пересечении улиц Серафимы Дерябиной и Шаумяна. По предварительным данным, 26-летний водитель Skoda допустил столкновение с Ford, за рулем которого находился 49-летний водитель со стажем вождения 31 год.
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От удара Ford вылетел на тротуар, где перевернулся. Чтобы достать водителя и пассажиров, потребовалась помощь спасателей. В результате аварии пострадали семь человек, все они госпитализированы с различными травмами. Пешеходы в результате ДТП не пострадали.
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