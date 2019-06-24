В Нижнем Тагиле экс-сотрудников «Уралвагонзавода» судят за создание ОПГ

По версии обвинения, участники ОПГ, часть которых являлись на момент преступления действовавшими сотрудниками «Уралвагонзвода», осуществляли хищения с 2016 по 2017 год.

Преступников удалось поймать благодаря слаженной, оперативной и чёткой работе службы безопасности «Уралвагонзавода» и правоохранительных органов Нижнего Тагила. Только во время задержания ОПГ в 2017 году было изъято ферросплавов и иных ценностей на 2 миллиона рублей. Поэтому главное требование по исковому заявлению — возмещение реально причиненного ущерба в размере 16,7 млн рублей,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе УВЗ.

Как сообщили источники издания в правоохранительных органах, одним из главарей группы был 47-летний Игорь Савашинский, который организовал хищения через своего коллегу по бизнесу Сергея Суслова и его связи на предприятии. После задержания части банды её организаторы подались в бега, несколько месяцев скрывались от следствия, но были в итоге задержаны в Екатеринбурге. В разговоре с журналистом агентства Савашинский обвинения отверг, но дать подробный комментарий отказался.

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

По словам собеседника TagilCity.ru, шестеро фигурантов дела признали свою вину, но лишь частично, поскольку не согласны с вменяемым им размером ущерба. На суде представители защиты подробно расспрашивают свидетелей от УВЗ — сотрудников, которые после обнаружения хищения проводили ревизию.

Большой вопрос, как они насчитали ущерб. В цеху инвентаризация регулярно проводилась, и перерасход там в порядке вещей, а это почему-то решили спихнуть на смену ребят, которые оказались на скамье подсудимых. Весь этот убыток подсчитали вместе с примесями, взяли, грубо говоря, округлили и то, что соответствовало бумагам, провели,рассказал TagilCity.ru адвокат одного из обвиняемых Яков Жукотанский.