В Ревде пассажирский поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку

По предварительным данным, 23 июня на перегоне «Ревда-Решеты» в вечернее время пассажирский поезд «Москва-Новокузнецк» сбил 18-летнюю девушку. Она двигалась в колее железнодорожного пути. Машинист поезда, заметив девушку, подал звуковой сигнал, однако она на него не отреагировала. Было предпринято экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Девушка скончалась на месте.