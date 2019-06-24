В Ревде пассажирский поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку
Сегодня, 14:09ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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По факту смерти 18-летней девушки под колесами поезда организованна доследственная проверка, сообщает Уральское следственное управление на транспорте.
По предварительным данным, 23 июня на перегоне «Ревда-Решеты» в вечернее время пассажирский поезд «Москва-Новокузнецк» сбил 18-летнюю девушку. Она двигалась в колее железнодорожного пути. Машинист поезда, заметив девушку, подал звуковой сигнал, однако она на него не отреагировала. Было предпринято экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Девушка скончалась на месте.
Следователям предстоит установить полную картину произошедшего, будут опрошены свидетели, родственники погибшей, осмотрено место происшествия. Тело направлено на судмедэкспертизу.
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